Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "вже засуджений": його суворо покарали

Мобілізація в Україні

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У Черкасах до 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкас.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У грудні 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді житель Черкас провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «скрізь пояснював, що стоїть на обліку в пробації, оскільки він засуджений, йому відповідали, що таких не беруть. Останній раз йому вручили повістку на 05.12.2024, але він не прийшов в ТЦК, тому, що злякався йти служити, оскільки й нього багато знайомих зникли безвісті, чи повернулися скаліченими».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Крім того чоловік мав судитимість, а тому йому приєднали невідбутий термін покарання. Остаточний вирок — 5 років та 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину заперечив та заявив, що його син уже служить.