Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: його мати зробила несподівану заяву

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізація / © ТСН.ua

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У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, у серпні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому дали повістку, проте житель Сумщини не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину заперечив та заявив, що не «може служити через релігійні переконання».

«Вважає, що повістка була вручена йому шляхом обману. Він вважав, що розписується за отримання свого паспорта. Після чого працівник ТЦК відірвав корінець та вручив повістку, роз`яснив необхідність з`явитись для відправлення. Вважає, що не ухиляється від мобілізації, а реалізує своє право на альтернативну службу. До жодної релігійної громади не належить. Вважає, що його релігійні погляди базуються на вченні буддизму, але заповіді буддизму назвати не зміг», — йдеться у матеріалах суду.

Військовий ТЦК зазначив, що чоловік отримав повістку, проте не прийшов на відправлення до військової частини. Підсудний усно пояснив свої дії «релігійними переконаннями», проте жодних документів не надав.

Свідок підсудного заявив, що його знайомий — вегетаріанець та сповідує буддизм. Мати підозрюваного розповіла, що раніше її син поводився агресивно, через що вона неодноразово зверталася в поліцію. Зокрема, він кидався на неї з сокирою. Релігійні погляди підсудного вона вважає несерйозними.

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«Основною причиною пацифістичних поглядів сина вважає те, що він лінується і боїться служити», — йдеться у свідченні жінки.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.