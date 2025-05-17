Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: він зробив гучні заяви про війну та поплатився

Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації / © ТСН

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У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Чигиринського районного суду Черкаської області.

Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації

За даними суду, чоловік у лютому 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

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У жовтні 2024 року він отримав повістку та відмовився від мобілізації.

Окуповану Запорізьку область чоловік назвав «Росією»

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а «у 2016 році під час працевлаштування йому необхідно було звернутися у військомат для отримання військово-облікового документа. Тоді йому дуже швидко видали військовий квиток, у якому зазначили, що він „солдат“. На його питання для чого так зазначили пояснили, що він знятий із військового обліку, зазначення „солдат“ йому необхідно лише для працевлаштування, а якщо буде запроваджено воєнний стан, то він буде мобілізований у останню чергу і буде перебувати у запасі».

Із висновком ВЛК чоловік теж не погодився, бо «комісія проходила дуже швидко».

Житель Черкащини зазначив, що «він не визнає процедуру мобілізації, оскільки для загальної мобілізації необхідно оголошення воєнного стану, який наразі не оголошений. На його переконання мобілізація має стосуватися усіх, можуть залишатися не мобілізованими лише президент та головнокомандувач».

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Чоловік заявив, «що він сам родом із Запорізької області, де залишилися проживати його рідні. Зараз вони проживають на тимчасово окупованій території, у них там все добре. Він разом із дружиною та її дитиною проживали на території Запорізької області, яка не була захоплена, та чекали „відкриття кордонів“ із РФ, щоб була можливість поїхати на тимчасову окуповану території України, оскільки у нього там залишилося житло».

Пояснення суду

Суд не погодився із заявами чоловіка про мобілізацію, наголосивши, що в країні запроваджений військовий стан. Також суд розкритикував заяви чоловіка про окуповану Запорізьку область.

«Під час допиту у судовому засіданні підсудний повідомив, що чекає відкриття кордонів, щоб можна було вільно виїхати до Росії, хоча згодом судом було з`ясовано, що так званою Росією насправді є тимчасово окупована територія Запорізької області. Таке ставлення обвинуваченого до цілісності і недоторканості території України безумовно свідчить про відсутність у нього комплексного сприйняття реальності, відсутність патріотизму та національної свідомості», — йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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Підсудного взяли під варту у залі суду.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень