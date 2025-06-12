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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік отримав повістку, не прийшов до ТЦК та оформив відстрочку від мобілізації: його покарали

Житель Харкова на суді заявив, що не мав наміру ухилятися від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Чоловік отримав повістку, не прийшов до ТЦК та оформив відстрочку від мобілізації: його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м. Харкова.

За даними суду, житель Харкова у вересні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він тримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що прийшов на роботу, де його зустріли працівники поліції та військові з ТЦК. Чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

«Він не поїхав до ТЦК, оскільки йому стало погано, він викликав швидку та притримувався рекомендації лікаря. В цей день він повідомим по телефону співробітнику ТЦК про неможливість явки, а на наступний день направив поштою документи до ТЦК. Після вказаних подій до ТЦК не приходив. На даний час у нього оформлена відстрочка від мобілізації, оскільки у нього наявна мати інвалід 2 групи. Умисно від мобілізації не ухилявся», — йдеться у свідченні чоловіка.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, диякон «Свідків Єгови» отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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