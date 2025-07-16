Чоловік отримав повістку та ухилився від мобілізації через ампутовані стопи: його засудили

В Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка / © ТСН.ua

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У Полтавській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. На суді стало відомо, що у період, поки чоловік ухилявся від служби в армії, йому ампутували стопи.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

За даними суду, житель Полтавщини 24 серпня 2024 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 26 серпня. Проте він ухилився від призову.

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На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що «23 серпня 2024 року він через отруєння потрапив до лікарні, де його знайшов дільничний та відвів до військкомату, де йому була вручена повістка на відправку на 26 серпня 2024 року, однак через погане самопочуття він не зміг прибути до ТЦК. Крім того вважав себе непридатним до військової служби через вади зору. У березні 2025 року він обморозив ноги, згодом йому ампутували нижні кінцівки, на даний час він не може самостійно пересуватися, дружина після інсульту теж потребує сторонньої допомоги, група інвалідності їм не встановлена».

Суд встановив, що «підсудний разом із дружиною мають двох неповнолітніх дітей, дружина чоловіка у березні 2023 року перенесла тяжкий інсульт, внаслідок якого тривалий час лікувалася та не має змоги працювати.

Чоловік також з дитинства має вади серця та зору, через що не проходив строкову військову службу. Під час проходження ним медичної комісії у січні 2024 року у нього були виявлено захворювання, яке потребувало лікування, тому лише у березні 2024 року його визнали придатним до військової служби. Як вбачається з медичних виписок стаціонарного хворого останній 23 лютого 2025 року отримав холодову травму, відморозив пальці обох стоп, внаслідок чого йому була проведена ампутація стоп нижніх кінцівок, тому не може самостійно пересуватися, потребує сторонньої допомоги».

Та все чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації за ст. 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. У ТЦК він заявив, що є батьком трьох дітей.