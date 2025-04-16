Чоловік отримав повістку та ухилився від мобілізації через "дії жінки"

Чоловік ухилився від мобілізації

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У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Диканського районного суду Полтавської області.

За даними суду, житель Полтавщини пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах) медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

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1 серпня 2024 року він мав прийти до ТЦК для відправлення до військової частини, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що не пішов до ТЦК, бо захворів. Також жінка, в якої він орендує житло, нібито «заховала його військовий квиток». Він стверджував, що його дружина нібито повідомила ТЦК про його хворобу. Житель Полтавщини заявив, що не хоче служити в армії.

Працівник ТЦК зазначив, що чоловік не прийшов для відправлення до військової частини та не відповідав на телефонні дзвінки.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік отримав дві повістки та уник мобілізації.