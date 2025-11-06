Чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації через "дії ТЦК": чим це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Запоріжжі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте підсудний категорично відмовився її отримувати та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав та заявив, що він «не ухилявся від мобілізації». Житель Запоріжжя додав, що «причиною відмови від отримання повісти було те, що ТЦК порушило права щодо обліку та видачі його військового документу».

Суд проаналізував матеріали справи та пояснив, що: «Підсудний упродовж більше ніж як півтора року після відмови від отримання повістки, умисно ухиляється від з`явлення до ТЦК та СП і під час розгляду кримінального провадження, не вчиняв спроб виправити ситуацію та вступити до лав ЗСУ, що свідчить про його свідомі та умисні дії, спрямовані на уникнення призову за мобілізацією. Таке твердження узгоджується з позицією Верховного Суду, яка викладена в постанові від 19 березня 2024 року».

Жителя Запоріжжя визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, тракторист з Полтавщини отримав повістку і не прийшов до ТЦК, бо "він працює".