Чоловік, якому понад 50 років, отримав повістку і відмовився від служби в тилу: він поплатився

Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації / © ТСН.ua

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У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і відмовився від мобілізації. Військовий з ТЦК зазначив, що підсудному пропонували службу в західних областях України.

Про це йдеться у вироку Тальнівського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді житель Черкащини провину заперечив. Він заявив, що «вважає себе непридатним через низку хронічних захворювань». Висновки ВЛК чоловік не оскаржував.

Військовий з ТЦК зазначив, що підсудний — це чоловік, якому понад 50 років, і він мав бути відправлений до навчального центру прикордонників. У подальшому житель Черкащини повинен був служити в західних областях України.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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