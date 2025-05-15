Чоловік отримав повістку, викликав поліцію та відмовився від служби у тилу: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації, хоча йому пропонували службу в тилу.

Про це йдеться у вироку Підволочиського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У квітні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте житель Тернопільщини категорично відмовився її отримувати.

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На суді чоловік провину визнав частково. Він пояснив, що коли йому повідомили, що прийшла повістка, він викликав поліцію. Далі — пішов до начальника поліції у селищі Підволочиськ, а той викликав військових з ТЦК, які відвезли підсудного на ВЛК. Після того, як чоловік пройшов лікарську комісію у Підволочиську, його відправили до Тернополя. В обласному центрі підтвердили, що призовник придатний до мобілізації. Після цього у ТЦК чоловіку запропонували бути діловодом у ЗСУ та служити в Підволочиську, проте житель Тернопільщини відмовився від мобілізації.

«В квітні-травні 2025 року, коли усвідомив, що його чекає кримінальна відповідальність, ходив у ТЦК та СП, просився на службу, їздив у військові частини Тернопільської області, однак, ніхто його не взяв служити. Шкодує, що так вчинив, але мав на то причини: стан здоров`я та хвору матір. Просив суворо його не карати», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.

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