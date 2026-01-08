Чоловік отримав повістку і заявив, що його не можуть мобілізувати через дві причини: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН

Лисянський районний суд Черкаської області виніс вирок місцевому мешканцю, який відмовився від мобілізації, мотивуючи це незавершеним судовим процесом за іншою справою та доглядом за літнім батьком. Попри аргументи захисту, чоловік отримав реальний термін ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду.

Позиція обвинуваченого

Підсудний, мешканець Лисянки, пройшов військово-лікарську комісію у червні 2025 року та був визнаний придатним до служби. Проте, коли в приміщенні ТЦК йому намагалися вручити «бойову» повістку на відправку, чоловік відмовився її підписувати.

Свою відмову він пояснив двома причинами:

Догляд за батьком: за словами чоловіка, він фактично опікується літнім татом. Інша кримінальна справа: на момент мобілізації щодо нього в суді розглядалося інше провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловік вважав, що до вироку за першим злочином його не мають права мобілізувати.

Що вирішив суд

Суд детально проаналізував доводи обвинуваченого, але визнав їх недостатніми для звільнення від військового обов'язку:

Суддя зазначив, що наявність акту про догляд — це лише підстава для оформлення відстрочки у встановленому порядку. Чоловік офіційно за відстрочкою до ТЦК не звертався і доказів її отримання не надав.

Перебування під слідством чи судом не є законною підставою для ухилення від мобілізації. Згідно з КПК, у разі призову обвинуваченого розгляд справи просто зупиняється до його звільнення зі служби.

Вирок

Суд призначив мінімальне покарання, передбачене статтею 336 КК України — 3 роки позбавлення волі.