Чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації, бо він "не є військовим": як це закінчилось

Чоловік ухилився від мобілізації та отримав вирок суду / © ТСН.ua

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У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шепетівського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, у вересні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У вересні 2024 та січні 2025 року чоловік отримав три повістки, проте жодного разу не прибув до ТЦК для відправлення на військову службу.

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На суді житель Хмельниччини провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «не згідний проходити військову службу, оскільки хворіє, у нього відсутня частина шлунку, в 2005 році переніс хірургічне втручання. Раніше не служив, навиків не має, багато його знайомих загинуло на війні. З огляду на ці причини, він відмовився з`явитися до ТЦК у вказані в обвинувальному акті дні, хоча повістки йому були вручені».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.