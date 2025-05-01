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Чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації, бо він "не є військовим": як це закінчилось
Житель Хмельниччини тричі отримував «бойові» повістки, проте ухилився від мобілізації. Що вирішив суд?
У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Шепетівського районного суду Хмельницької області.
За даними суду, у вересні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У вересні 2024 та січні 2025 року чоловік отримав три повістки, проте жодного разу не прибув до ТЦК для відправлення на військову службу.
На суді житель Хмельниччини провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «не згідний проходити військову службу, оскільки хворіє, у нього відсутня частина шлунку, в 2005 році переніс хірургічне втручання. Раніше не служив, навиків не має, багато його знайомих загинуло на війні. З огляду на ці причини, він відмовився з`явитися до ТЦК у вказані в обвинувальному акті дні, хоча повістки йому були вручені».
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.