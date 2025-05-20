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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації: як це закінчилось

Житель Вінниччини отримав «бойові» повістки, проте ухилився від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Чоловіка засудили через ухилення від мобілізації / © ТСН

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Барського районного суду Вінницької області.

За даними суду, чоловік у жовтні-листопаді 2024 року отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.

На суді житель Вінниччини провину визнав частково.

«Підтвердив отримання повісток. Сказав, що не прибув за повістками, оскільки не згоден з висновком лікарської комісії про його придатність до військової служби. Вказав, що він має ряд захворювань, а комісія не провела ретельне дослідження», — йдеться у свідченні підсудного.

Він підтвердив, що «висновок комісії не оскаржував, на стаціонарному лікуванні востаннє перебував більше 10 років тому, після травми, коли була зламана нога».

У своєму останньому слові обвинувачений повідомив, що визнає свою вину та просив не позбавляти його волі, повідомив, що краще піти на військову службу, якщо є така можливість.

Також відомо, що чоловік мав судимість, після звільнення він одружився з жінкою, яка виховує 4 дітей, проте суд не встановив, що неповнолітні перебувають під опікою підсудного, оскільки чоловік ніде не працює.

«Щодо повідомлення обвинуваченим про наявність у нього бажання замість відбування покарання у виді позбавлення волі йти на військову службу, то суд зазначає, що законом передбачено заміна покарання у виді позбавлення волі на військову службу за клопотанням засудженого», — йдеться у поясненні суду.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © ТСН

Вирок суду / © ТСН

Нагадаємо, у Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації.

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