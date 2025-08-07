- Дата публікації
Чоловік тричі ухилявся від мобілізації, бо його дружину і дітей "має захищати армія": як його покарали
Житель Кіровоградщини тричі відмовлявся від мобілізації. Справа дійшла до суду.
У Кіровоградській області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Голованівського райсуду Кіровоградської області.
За даними суду, чоловік у липні, серпні та вересні 2024 року отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.
На суді житель Кіровоградщини провину визнав частково. Він заявив, що не погоджується із висновком ВЛК і йому потрібно ще дообстежуватись. Проте він зазначив, що рішення комісії не оскаржував.
«Вказав, що прочитав у соціальних мережах про те, що особи, які мають судимість і перебувають на обліку в органах пробації мобілізації до лав збройних сил не підлягають. Вказав, що його дружину і дітей повинні захищати українська армія. На запитання суду чи бажає він захищати народ України, від прямої мої відповіді ухилився», — йдеться у матеріалах суду.
Також працівники поліції та військові ТЦК на суді зазначили, що житель Кіровоградщини тричі ухилився від мобілізації. Під час одного із вручень повісток той заявив, що «краще у тюрму, ніж служити».
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі. У підсудного також був умовний термін за інший злочин, а тому суддя приєднав до реального покарання ще один рік. Таким чином житель Кіровоградщини проведе за ґратами 5 років.
