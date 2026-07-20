Чоловік після удару російського дрона повернувся з того світу: медики шокували неймовірною історією порятунку

Артур, якого врятували медики / © ТСН

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Чотири хвилини клінічної смерті, а потім цілий тиждень важкої коми — у Дніпрі медики разом із військовими колегами змогли здійснити справжнє диво та врятувати тяжкопораненого шахтаря. Чоловік потрапив під підступний удар ворожого дрона, коли саме прямував на ранкову зміну. Серце цивільного від тяжких травм зупинилося, але військові медики змогли його знову запустити. У критичному стані пораненого терміново доправили до Дніпра. Шанси на життя фахівці спочатку давали мізерні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Шість годин безперервно тривала лише перша складна операція, а після неї медики провели пораненому ще сім хірургічних втручань. Хірургиня зізнається: не могла стримати сліз, коли 37-річний Артур раптово розплющив у реанімації очі.

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«Стан був вкрай загрозливий. Оперований живіт, повністю оперовані кінцівки. Ми щосили рятували йому життя. І коли він нарешті прийшов до тями та розплющив очі, я навіть спочатку не повірила своєму щастю. Я прийшла в палату — у мене прямо на очі навернулися сльози! Невже?! Невже таке справді буває?! Ось він! Ось наш спільний результат!», — кажуть медики.

Того фатального ранку, 3 липня, чоловік просто спокійно прямував на роботу у місті Шахтарське. Та до службового автобуса, який щодня везе гірників на зміну, він не дійшов буквально кілька десятків метрів — поруч зненацька вдарив російський дрон.

«Чую, що щось дзижчить над головою. Повертаюся — а за метрів пʼять-десять летить щось, схоже на маленький літачок. Я одразу почав тікати. Ну, але втекти не встиг… Кричав щосили: „Допоможіть! Допоможіть!“. І мене військові швидко в машину завантажили. Я просто дуже-дуже хотів жити. От неймовірно хотів жити!», — каже Артур, поранений шахтар.

Чоловік встиг лише продиктувати військовим номер телефону своєї матері та миттєво знепритомнів. Його серце зупинилося. Клінічна смерть тривала чотири довгі хвилини. Та військовим медикам дивом вдалося запустити серце Артура та екстрено доправити його з Шахтарського до Дніпра.

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«У нього була безліч поранень. Поламані кістки, поламані ребра, дуже обпечені ноги, величезна крововтрата та важка кома. Шансів на виживання було нуль. Але кожного дня, переливаючи кров, проведено вісім операцій — і це все в комплексі дозволило йому вижити», - зазначає медик.

Настільки тяжкі поранення внутрішніх органів живота та легень, та ще й після тривалої клінічної смерті, майже не залишали шансів на життя, відверто визнають медики.

Сам поранений досі не вірить, що зміг вижити, та щиро дякує усім, хто долучився до його порятунку.

Попереду в нього ще численні хірургічні операції та тривалий період реабілітації. Та Артур непохитно вірить, що обов’язково одужає. А поки у реанімаційній палаті зізнається: після всього пережитого почав набагато більше цінувати кожну мить життя.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: “Шансів нуль!” 4 хвилини клінічної СМЕРТІ, 8 операцій та НЕЙМОВІРНЕ ДИВО у Дніпрі

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