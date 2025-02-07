Чоловік помер у ТЦК під час військово-лікарської комісії: моторошні подробиці трагедії у Чернівцях

Знову смерть у ТЦК. У Чернівцях під час проходження ВЛК чоловік знепритомнів. У військкоматі його намагалися привести до тями, викликали швидку. Однак медики під час проведення реанімації констатували смерть чернівчанина. Чоловіку було всього 32 роки. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Смерть у ТЦК

На Буковині у ТЦК помер чоловік. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку. Про це повідомила поліція Чернівецької області.

"7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився", – зазначили у поліції.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, у чоловіка різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природна смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Смерть сина адвокатки

Нагадаємо, що нещодавно суспільство збурила моторошна новина із Запоріжжя! Після затримання співробітниками ТЦК та перевезення до військової частини помер син адвокатки Людмили Петрової. Про це правозахисниця повідомила 4 лютого у соцмережі і її допис облетів Мережу. У ньому йдеться, що 34-річний Владислав Петров був незаконно затриманий працівниками Центрального ТЦК 27 січня та був доправлений до Центрального ТЦК. Чоловік був обмежено непридатним. Наступного дня його було доправлено до військової частини в Дніпропетровській області, де він мав пройти ВЛК.

Зі слів адвокатки, 31 січня працівники військової частини відвезли чоловіка до психлікарні міста Дніпро з діагнозом делірій та наркотичне отруєння. На звернення адвокатки до військової частини, вона отримувала відповіді, що у її сина все добре і він перетелефонує. 3 лютого вранці жінка знову зателефонувала до військової частини, де їй відповіли, що поруч сидить його командир та запевняє, що все з сином все добре і він сам не хоче телефонувати та обіцяли запитати в нього, чому він не телефонував.

Потім Людмила Петрова повідомила, що 3 лютого о 9:00 її син помер. Адвокатка вважає, що до нього застосовували тортури, а висновок ВЛК та діагноз з направлення до лікарні є сфальсифікованими. Жінка зазначила, що потребує допомоги адвокатської спільноти щодо розслідування та поширення інформації.

Свою версію подій у прямому ефірі на фейсбук-сторінці Ради адвокатів України озвучив адвокат Олег Веремієнко.

Чи була реакція ТЦК?

5 лютого на фейсбук-сторінці ради адвокатів України з'явилась нібито заява в прокуратуру від матері загиблого Владислава Петрова, з проханням провести розслідування. Попри розголос, на момент підготовки цього випуску реакції від Центрального ОРТЦК та СП міста Запоріжжя на цей інцидент не було.

Інцидент у Сумах

Нагадаємо, що це не єдиний подібний випадок. Нещодавно до журналістів звернулася тітка ще одного загиблого чоловіка з проханням про розголос. Жінка розповіла, що її племінник Євген 29 грудня зателефонував до рідних і повідомив, що перебуває у військкоматі, після чого кинув слухавку. Коли родичі перетелефонували, у відповідь їм сказали, що він не може підійти до телефону. Бити на сполох рідні чоловіка почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні додзвонились на той номер, що й минулого дня, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні. Рідні стали шукати Євгена в медичних закладах і знайшли в обласній лікарні. Виявилося, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі.

Тітка загиблого стверджує, що у Євгена не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку жінки, це свідчить, що її племінника тримали за руки і били.

Що кажуть у лікарні?

Заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі SumyToday розповів, що чоловік був доправлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму.

Версія ТЦК

Тим часом Сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним результатом. Проте там запевнили, що жоден з учасників бійки не має стосунку до ТЦК.

Сумський ТЦК запевнив, що "всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події". Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам.

Що кажуть у поліції?

Своєю чергою у поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві обласного центру. Чи має стосунок військовослужбовець до ТЦК, поліція не уточнює.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВА ТРАГЕДІЯ У ТЦК: у Чернівцях чоловік помер під час ВЛК! Моторошні подробиці!