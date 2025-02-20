Чоловік прийшов до ТЦК оновити дані та отримав повістку: що він вигадав, щоб уникнути мобілізації

Житель Київщини категорично відмовився від мобілізації під час воєнного стану. Суд його суворо покарав.

В Київській області до 4 років позбавлення волі засудили 37-річного чоловіка, який отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Березанського районного суду Київської області.

За даними суду, житель Київщини в жовтні 2023 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину заперечив, проте відмовився свідчити.

Військовослужбовець ТЦК пояснив, що підсудний самостійно з`явився до ТЦК, оскільки хотів влаштуватися на роботу і в нього виникла необхідність оновити дані. Він пройшов військово-лікарську комісію та отримав висновок, згідно з яким підлягає мобілізації, про що його було повідомлено. В жовтні 2023 року йому вручили повістку. У військкоматі підсудний заявив, що не має бажання проходити службу, але повістку отримав.

"В день відправлення до ТЦК останній не з`явився і на зв`язок не виходив. Було здійснено виїзд за адресою проживання обвинуваченого, однак вдома була його мати, яка повідомила, що сина немає", – йдеться у свідченні військовослужбовця.

Мати підсудного заявила, що її син не має наміру служити в ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 4 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили 44-річного чоловіка, який отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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