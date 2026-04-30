Чоловік приїхав на українсько-польський кордон та вигадав, як втекти до ЄС: все закінчилось несподівано

Чоловік намагався виїхати до Польщі

В Україні на майже 12 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

Чоловік хотів виїхати за кордон та сам надрукував собі “довідку”

Як встановило слідство, на початку квітня 2026 року чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, вирішив самостійно виготовити документ, що дає право на виїзд з України в умовах воєнного стану.

Використовуючи комп’ютерну техніку та реквізити Управління соціальної та ветеранської політики Солом’янської РДА м. Києва, він:

Вніс неправдиві дані про наявність у нього III групи інвалідності .

Самотужки «проставив» відтиск печатки держустанови.

Вклеїв власну фотокартку та підробив підпис посадової особи.

Затримання на українсько-польському кордоні

З цією довідкою чоловік прибув до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» 16 квітня близько 3-ї години ночі. Під час перевірки документів він пред’явив фальшивку майстер-сержанту прикордонної служби. Проте обман швидко викрили, а чоловіка затримали.

Рішення суду

Справу розглядали у спрощеному провадженні, оскільки підсудний повністю визнав свою провину та не оспорював обставини справи. Суд врахував як пом'якшувальну обставину «щире каяття» маріупольця, який раніше не був судимий.

Мостиський районний суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів).

Призначити остаточне покарання у виді штрафу — 11 900 гривень .

Підроблену довідку залишити в матеріалах справи як речовий доказ.

