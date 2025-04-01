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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік приїхав на відпочинок та отримав повістку: що він зробив і як уникнув мобілізації

Житель Тернополя у Закарпатській області отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація

Житель Тернополя ухилився від мобілізації / © ТСН.ua

У Закарпатській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який приїхав на відпочинок та отримав повістку. Уродженець Тернополя категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Свалявського райсуду Закарпатської області.

За даними суду, житель Тернополя у серпні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому намагались вручити повістку, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що «що з сім’єю приїхав на відпочинок у Закарпатську область. На вулиці його зупинили військові і запропонували проїхати з ними для уточнення даних. При проходженні військово-лікарської комісії йому повідомили, що він є здоровим та вручили повістку. Від отримання повістки він відмовився і не з’явився 08.09.2023 до ТЦК для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України. За місцем свого проживання він пройшов МСЕК та отримав третю групу інвалідності. Згідно військового квитка його знято з військового обліку 19.04.2024».

Суд встановив, що житель Тернополя дійсно отримав 3 групу інвалідності.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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