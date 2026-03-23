Чоловік прийшов до ТЦК та відмовився від "броні": мобілізація закінчилась несподівано

У Кіровоградській області завідувач ферми, мав законне право не йти до війська через «бронь» на підприємстві. Проте він добровільно прийшов до військкомату та анулював власну відстрочку. Коли ж справа дійшла до реальної мобілізації — чоловік зник.

Про це йдеться у вироку Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Чоловік відмовився від «броні», щоб його мобілізували

Обвинувачений працював на підприємстві «Колос» і мав офіційну відстрочку від мобілізації до лютого 2023 року. Проте в січні він вирішив змінити своє життя:. Він самостійно прийшов до ТЦК та отримав направлення на ВЛК. Комісія визнала його придатним. У той же день чоловік власноруч написав заяву про зняття відстрочки. Згодом йому вручили «бойову» повістку на відправку.

Проте чоловік не прийшов до військкомату та почав переховуватися від працівників ТЦК.

Підсудний уклав угоду з прокурором

У суді чоловік повністю визнав провину та щиро розкаявся. Аби довести серйозність своїх слів, він добровільно перерахував на потреби Збройних Сил України 30 000 гривень.

Суд врахував ці обставини, а також те, що підсудний має на утриманні дружину та матір похилого віку, раніше не був судимим і позитивно характеризується на роботі.

Вирок суду

Знам’янський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

