Чоловік сам прийшов до ТЦК, але його двічі відмовились мобілізувати і покарали: яка причина

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Сумській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді житель Сумщини заявив, що він після цього хотів добровільно мобілізуватись, проте його не взяли на службу.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини 16 серпня 2024 року отримав «бойову повістку» для проходження військової служби. Проте він не прийшов до ТЦК, чим ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що не зміг прийти до ТЦК, оскільки його дружина була у лікарні з їхнім хворим сином, а він доглядав за іншою дитиною. Також житель Сумщини зазначив, що він не може виконувати тяжку роботу, оскільки у нього падає рівень цукру в крові.

«На даний час він бажає проходити військову службу, неодноразово, добровільно з`являвся до ТЦК та СП, два рази їздив у військові частини, але ніхто не бере його на службу», — йдеться у свідченні підсудного.

Працівник ТЦК зазначив, що підсудний не прийшов до військкомату у вказаний у повістці час, а тому було направлено до поліції повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».