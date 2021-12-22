Чоловік, що вдерся до шкільної вбиральні у Львові, вже судимий за розбещення неповнолітніх і випущений під заставу

Чоловік, що вдерся до шкільної вбиральні у Львові, вже судимий за розбещення неповнолітніх і випущений під заставу

Його підозрюють у спробі розбещення дітей і в одній зі столичних шкіл.

Чоловіка, якого підозрюють у спробах розбещення школярів, затримали у Львові. За даними слідчих, він перевдягався у жіночий одяг, заходив до шкіл і там чіплявся до учнів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Останній випадок стався кілька днів тому: у жіночому вбранні зловмисник зайшов до шкільної вбиральні, назвався лікаркою і наказав другокласниці роздягнутися. Врятувала дитину вчителька, що зайшла до вбиральні і злякала кривдника. Він втік, але потрапив на камери спостереження, правоохоронці оголосили його в розшук і затримали.

Підозрюваному 50 років, він житель Києва, раніше був судимий за розбещення неповнолітніх.

У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробах розбещення школярів | Новини України

Із власних джерел ТСН стало відомо, що його також підозрюють у спробі розбещення дітей в одній зі столичних шкіл. Це сталось кілька місяців тому, тоді чоловіка затримали, але він вийшов під заставу. Сьогодні у Львові йому мають обрати новий запобіжний захід.

«Ми його побачили на світлофорі… Ми почекали, заховалися, почекали поки він перейде світлофор, хотів втекти, але ми його спіймали. Ми були орієнтовані на пошук злочинця, нам дали орієнтування, одяг, окуляри, взуття, джинси світлі, тобто ми знали, в чому він буде одягнутий», - кажуть нацгвардієць Владислав Гриценчук.

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