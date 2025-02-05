Чоловік шукав тіла 19-річної вагітної дружини та її 18-річної сестри: нові подробиці атаки на Ізюм

Російські військові запустили балістичну ракету по людному місці в Ізюмі. Що відомо про загиблих?

День жалоби в Ізюмській громаді на Харківщині. Через удар "Іскандером" напередодні там загинули 5 людей, ще понад півсотні постраждали. Три людини у критичному стані, серед них і 14-річна дівчина, яку терміново доправили до лікарні обласного центру.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

В повітрі – пил і дим після вибуху. Це перші кадри після влучання російського Іскандера по середмістю Ізюма. В епіцентрі удару опинилися адмінбудівлі, куди люди з усього району з'їжджалися оформлювати документи. Були серед них і дві сестри – 18-річна Дарина та 19-річна Ангеліна. Старша дівчина була на 15-тижні вагітності. Приїхали до паспортного столу із свекрухою і загинули. Лікар Юрій Кузніцов, який був одним з небагатьох медиків в Ізюмі під час окупації, каже – бачив за цей час чимало, але чоловіка загиблої Ангеліни, який у відчаї прибіг до лікарні, запаятає надовго.

Наслідки ракетного удару по Ізюму

"Я досить рідко можу пустити сльозу але знаєте коли підійшов хлопець у військовій формі і спитав "не знаєте, де знайти мою жінку з сестрою, вони загинули в катастрофі". Він в дуже важкому стані, як кажуть "гостра реакція на стрес", – каже Юрій Кузнєцов, лікар-травматолог Центральної лікарні Ізюма.

Юрій Кузнєцов

Під уламками загинули п’ятеро людей. 4 перехожих і чоловік, який займався опаленням у будівлі міськраді, яку відновлювали після російської окупації. У будівлі поруч в цей час були кілька десятків людей – відвідувачі і працівникі ЦНАПу, соцзахисту, міськради і податкової. Більшість з них жінки.

Постраждали і люди у багатоквартирних будинках поруч - їх посікло друзками скла і уламками. Пані Катерина в цей час поралась на кухні. Каже, пережила окупацію, втратила на фронті онука. А цього разу ледь і сама не попрощалася з життям.

"Тільки сіла і шапку поправила і воно як дасть. Не зрозуміла, що воно", – каже Катерина.

Катерина - жителька Ізюма

Загалом постраждали понад півсотні людей. Серед них – троє дітей. Двоє у стабільному стані, а от 14-річна дівчина в критичному. Її доправили до лікарні у Харкові. В обласній прокуратурі кажуть вберегтися від удару в них не було можливості. Балістика прилетіла через лічені секуунди після сигналу про небезпеку.

"Момент влучання була вімкнена повітряна тривога, але з моменту ідентифікації на радіолокаційних системах цієї ракети і до моменту влучання пройшло менше однієї хвилини", – каже Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будівель, вибито майже дві сотні вікон. Комунальники працювали до пізнього вечора – розчищали завали, закривали розбиті шибки і укріплювали конструкції, що можуть обвалитися. В памʼять про загиблих в Ізюмській громаді День жалоби.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Ізюму. Він закликав світову спільноту до рішучих дій, наголосивши, що з такою жорстокістю неможливо миритися.

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