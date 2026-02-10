Чоловік у готелі на Львівщині готував кривавий теракт: сума "винагороди" шокує — подробиці

На Львівщині засудили чоловіка, який готував теракт

Уродженець Полтавської області готував на Львівщині теракти на замовлення російських спецслужб. Він повинен був закласти вибухівку у громадських місцях, а саме — на зупинці транспорту.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Вербування через борги: як мешканець Кременчука став агентом РФ

Як встановив суд, обвинувачений, уродженець Кременчука, перебував у скрутному матеріальному становищі. У травні 2025 року через месенджер телеграм на нього вийшли представники країни-агресорки.

Спочатку йому обіцяли допомогу з кредитами, а згодом запропонували «підробіток» кур’єром. Завдання було чітким: поїхати до Стрия, забрати зі сховку рюкзак із вибухівкою та встановити її у визначеному місці.

Під час підготовки до теракту чоловік зробив помилку

Виконуючи інструкції кураторів, чоловік прибув на Львівщину 28 травня 2025 року. Він оселився в готелі «612 км» у селі Добряни. Того ж вечора за координатами в телеграмі він знайшов у Стрию сховок під бордюром, де лежав темно-синій рюкзак.

У рюкзаку було:

два саморобні вибухові пристрої;

портативні камери з повербанками;

дроти та скотч для монтажу.

Під час спроби з’єднати контакти біля автобусної зупинки неподалік Добрян, диверсант випадково зламав дроти. Він повернувся до готелю, де відеозв’язком отримував інструкції від російських «кураторів», як все полагодити. Саме за цим заняттям його і затримали співробітники СБУ.

Позиція підсудного

У суді обвинувачений повністю визнав провину. Він пояснив, що за роботу йому пообіцяли 1000 доларів США. Хоча спочатку він нібито вірив у «кур’єрське доставлення», після того, як побачив пристрої, зрозумів — готується теракт.

«Зв’язківець надав вказівку перенести пристрій, перед тим з’єднати два проводи. Намагаючись це зробити, я зламав ці проводи. Коли побачив пристрої в рюкзаку, зрозумів, що це вибухівка, та усвідомлював наслідки», — йдеться у свідченні підозрюваного.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду: максимальний термін та втрата майна

Суддя Стрийського суду підійшов до справи принципово. Попри визнання провини, суд не розцінив слова обвинуваченого як «щире каяття», назвавши це спробою уникнути відповідальності.

Суд кваліфікував дії за двома статтями КК України:

Ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану. Ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Суд наголосив, що дії обвинуваченого мали на меті посіяти паніку, знищити критичну інфраструктуру та спричинити жертви серед мирного населення.

Остаточне рішення суду: