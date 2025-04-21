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Чоловік у магазині отримав повістку і вигадав, як майже 2 роки уникати мобілізації
Житель Львівщини ще 2023 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.
За даними суду, житель Львівщини у червні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК та майже 2 роки уникав мобілізації.
На суді чоловік провину не заперечив. Він повідомив, що у магазині його зустріли працівники РТЦК та повезли для проходження ВЛК. Згодом йому дали повістку, проте він не прийшов до військкомату, бо доглядає за братом.
«Рішення медичної комісії не оскаржував, опікунство не оформляв оскільки, ніхто йому цього не пояснив. Просить не карати оскільки, має доглядати брата тому, не може служити в ЗСУ», — йдеться у поясненні чоловіка.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.