Чоловік у приміщенні ТЦК категорично відмовився від повістки: його суворо покарали

Житель Полтавщини на суді стверджував, що він доглядає за хворою мамою та не може бути мобілізованим. Як його покарали?

У Полтавській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Семенівського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року йому намагались вручити повістку. Проте житель Полтавщини категорично відмовився від призову.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що "доглядає за хворою матір'ю, у якої немає групи інвалідності", та нібито надсилав до ТЦК відповідні документи, проте не змін отримати відстрочки від призову.

Працівники ТЦК на суді пояснили, що підсудний "сказав, що отримувати повістку не буде, служити не бажає, спілкувався на підвищених тонах". Також там підтвердили, що житель Полтавщини їм надсилав документи, проте їх не розглянули, оскільки він повинен був самостійно прибути до ТЦК.

Суд проаналізував матеріли справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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