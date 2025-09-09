Чоловік у приміщенні ТЦК відмовився від повістки: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Андрушівського районного суду Житомирської області.

За даними суду, житель Житомирщини 2 квітня 2025 року у приміщенні ТЦК відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Реклама

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що вважає себе «віруючим християнином», який не може воювати. Житель Житомирщини додав, що хоч і не належить до жодної релігійної громади, проте не готовий захищати Батьківщину. Він зазначив, що готовий до покарання.

Жителя Житомирщини визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».