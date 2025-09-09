ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
23
1 хв

Чоловік у приміщенні ТЦК відмовився від повістки: як це закінчилось

Житель Житомирщини категорично відмовився отримувати повістку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Андрушівського районного суду Житомирської області.

За даними суду, житель Житомирщини 2 квітня 2025 року у приміщенні ТЦК відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що вважає себе «віруючим християнином», який не може воювати. Житель Житомирщини додав, що хоч і не належить до жодної релігійної громади, проте не готовий захищати Батьківщину. Він зазначив, що готовий до покарання.

Жителя Житомирщини визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».

