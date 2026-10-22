Чоловік у Сумах раптово показав дітям свій статевий орган: покарання дивує

Чоловіка оштрафували на 85 грн / © pixabay.com

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У Сумах на 85 грн оштрафували чоловіка, який показав неповнолітнім свій статевий орган.

Про це йдеться у постанові Ковпаківського райсуду м. Суми.

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Чоловік показував дітям статевий орган

Як зазначається в судовій постанові, подія сталася вдень 30 вересня 2026 року в Сумах. Чоловік, перебуваючи в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння, у присутності неповнолітніх дітей демонстративно оголився, чим грубо порушив громадський порядок та спокій громадян.

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Під час судового засідання правопорушник повністю визнав свою вину. Він підтвердив, що був напідпитку, висловив щире каяття та заявив, що йому дуже соромно за свій вчинок.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Доказова база та рішення суду

Окрім особистого зізнання винуватого, його провина була повністю підтверджена матеріалами справи:

протоколом про адміністративне правопорушення від 30.09.2026;

протоколом прийняття заяви про правопорушення;

письмовими поясненнями свідків події;

протоколом огляду та матеріалами фототаблиці.

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Вікторія Титаренко визнала чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Рішення суду

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Чоловіка оштрафували на 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень (у разі несплати в установлений строк сума подвоюється до 170 грн).

Також він повинен сплатити 665 грн 60 коп. судового збору

Постанова може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

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