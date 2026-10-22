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Чоловік у Сумах раптово показав дітям свій статевий орган: покарання дивує
У Сумах оштрафували чоловіка, який напідпитку показав дітям свій статевий орган.
У Сумах на 85 грн оштрафували чоловіка, який показав неповнолітнім свій статевий орган.
Про це йдеться у постанові Ковпаківського райсуду м. Суми.
Чоловік показував дітям статевий орган
Як зазначається в судовій постанові, подія сталася вдень 30 вересня 2026 року в Сумах. Чоловік, перебуваючи в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння, у присутності неповнолітніх дітей демонстративно оголився, чим грубо порушив громадський порядок та спокій громадян.
Під час судового засідання правопорушник повністю визнав свою вину. Він підтвердив, що був напідпитку, висловив щире каяття та заявив, що йому дуже соромно за свій вчинок.
Доказова база та рішення суду
Окрім особистого зізнання винуватого, його провина була повністю підтверджена матеріалами справи:
протоколом про адміністративне правопорушення від 30.09.2026;
протоколом прийняття заяви про правопорушення;
письмовими поясненнями свідків події;
протоколом огляду та матеріалами фототаблиці.
Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Вікторія Титаренко визнала чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Рішення суду
Чоловіка оштрафували на 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень (у разі несплати в установлений строк сума подвоюється до 170 грн).
Також він повинен сплатити 665 грн 60 коп. судового збору
Постанова може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.