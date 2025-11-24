Чоловік у Тернополі першим прибіг на місце ракетного удару і врятував 4 людей: він шокував історією

Наслідки обстрілу Тернополя

Трагічний день ракетної атаки 19 листопада досі не закінчився для тернополянина Володимира Колодія. Коли російська ракета влучила у житловий будинок, він, не чекаючи ДСНС, кинувся рятувати своїх рідних, які опинилися у вогняній пастці. Завдяки його блискавичній реакції та відчайдушній сміливості, було врятовано чотири життя, включно з 14-річною племінницею та сусідським подружжям. Однак, сам Володимир оплакує смерть сестри дружини та її батька. Міський голова Тернополя планує нагородити чоловіка за героїзм.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чоловік втратив тестя та сестру дружини

Володимир Колодій, який щойно поховав рідних — сестру дружини Оксану та її батька, не може оговтатися від пережитого.

«Ми не спимо, не їмо — ми просто з дружиною дивимося один на одного і плачемо,» — ділиться чоловік.

Того ранку Володимир прибіг на місце влучання ракети у дев’ятиповерхівку раніше за рятувальників, отримавши від тещі дзвінок із благанням про допомогу, бо будинок горів.

Порятунок сусідів

Прибігши до палаючого будинку, Володимир побачив у вікнах людей, які мовчки дивилися на вогонь.

«Люди просто дивилися через вікна і мовчали… я почав кричати і вони почали вже кричати, я почав кричати, що обливайтесь водою,» — розповідає Володимир.

Він помітив біля розбитої котельні будівельну драбину. Хоча вона була занадто коротка, щоб дістати до балкона його рідних на третьому поверсі, він зміг нею дотягнутися до іншого вікна. Завдяки цій імпровізованій допомозі було врятовано сусідське подружжя.

«Я кричу, що рятуйте нас — третій поверх, і він прикладає таку вузеньку драбинку, ще мені сказав, щоб я одяг намочила. Ми так злізли», — згадує врятована сусідка.

На сходах чоловік побачив жахливу картину

У будинку почалися вибухи газу по квартирах, а під вікнами — вибухали два десятки машин. Розуміючи, що вогонь оточив усе, Володимир кинувся у під’їзд, щоб дістати рідних по сходах, але зустрів там жахливу картину.

«Я тільки забіг вперед і чую щось хрустить під ногами. Я побачив і там лежить два тіла чи три — хлопці отак завмерли з руками, ноги, просто обгорілі повністю. І тут знов був вибух такий вогню, і мене знов відкинуло. Я зрозумів, що я нічого не можу зробити тут», — зі сльозами згадує чоловік.

Порятунок тещі та племінниці з балкона

Коли приїхали пожежні, вони розклали велику драбину, яка нарешті дістала до третього поверху. Теща Володимира вже була на межі непритомності.

«Теща ще, можливо, була відсотків 20 при свідомості, вона ще якось злапалася, зачіпалася, і я кажу їм — скидайте її, скидайте її з балкону до того пожарного, який вже там був, і він її скинув,» — розповідає Володимир, як допомагав спускати матір дружини.

Згодом, приїхала ще одна пожежна машина з люлькою. На прохання Володимира, рятувальники знайшли його чотирнадцятирічну племінницю Настю на балконі вже без тями.

«Спустили її, і ми взяли в такий брезент медичний з ручками і почали нести її. Я бачу, що вона не дихає. Я почав їй робити штучну вентиляцію легень, і вона почала храпіти і блимати очима. І я поставив її в „швидку“, кричу — вона жива!» — деталі порятунку юної Насті.

Стан врятованих

14-річна Настя у тяжкому стані, знаходиться у медикаментозному сні у лікарні Львова.

Теща Володимира — у реанімації Тернопільської лікарні. За словами завідувача відділення інтенсивної терапії Павла Любуня, вона найважча пацієнтка з опіками верхніх дихальних шляхів третьої стадії.

Сусід, якого Володимир спустив драбиною, також у реанімації. У нього підозра на пошкодження внутрішніх органів та перелом хребта, але внутрішні органи не пошкоджені.

Володимир, який врятував чотири життя, сам наразі ховає рідних і на його очах загинуло майже 20 людей. Міський голова Тернополя планує його нагородити.

