Чоловік у ТЦК категорично відмовився від повістки: чим усе закінчилось

Роменський міськрайонний суд Сумської області засудив місцевого мешканця, який намагався уникнути призову до лав ЗСУ.

Чоловік пройшов медкомісію, був визнаний придатним, але в останній момент в приміщенні ТЦК категорично відмовився отримувати повістку. Свою позицію він намагався виправдати «правом на відстрочку».

Чоловіка визнали придатним до мобілізації

Події розгорталися у серпні 2025 року. 34-річний підсудний прибув до територіального центру комплектування (ТЦК), де пройшов повний медичний огляд. Згідно з матеріалами суду, лікарі, зокрема психіатр, не виявили у чоловіка жодних розладів чи скарг, які б перешкоджали службі.

Після перевірки за системою «Оберіг» з’ясувалося: законних підстав для відстрочки у громадянина немає. Відтак йому виписали так звану «бойову» повістку з датою відправки до військової частини на наступний день.

Чоловік відмовився від повістки

Чоловіку у приміщенні ТЦК в присутності свідків зачитали зміст повістки, проте він навідріз відмовився ставити підпис. Весь процес працівники військкомату зафіксували на відео.

«На відео зафіксована розмова, де обвинувачений у приміщенні ТЦК повідомив, що відмовляється отримувати та підписувати повістку. Йому було роз’яснено, що за ухилення настає кримінальна відповідальність, проте він на відправку не з’явився», — йдеться у матеріалах суду.

Позиція захисту та вердикт

У суді чоловік відмовився свідчити, скориставшись статтею 63 Конституції України. Свою провину він так і не визнав. Проте свідчення лікарів, військовослужбовців та відеозапис стали ключовими доказами для Феміди.

Суд наголосив, що в умовах війни ухилення від захисту Батьківщини створює пряму загрозу нацбезпеці та обороноздатності країни.

Рішення суду:

Визнати підсудного винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Призначити покарання у виді 4 років позбавлення волі.

