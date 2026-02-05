- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 2 хв
Чоловік у ТЦК категорично відмовився від повістки: чим усе закінчилось
У Сумській області чоловік категорично відмовився отримувати повістку та отримав суворий вирок суду.
Роменський міськрайонний суд Сумської області засудив місцевого мешканця, який намагався уникнути призову до лав ЗСУ.
Чоловік пройшов медкомісію, був визнаний придатним, але в останній момент в приміщенні ТЦК категорично відмовився отримувати повістку. Свою позицію він намагався виправдати «правом на відстрочку».
Чоловіка визнали придатним до мобілізації
Події розгорталися у серпні 2025 року. 34-річний підсудний прибув до територіального центру комплектування (ТЦК), де пройшов повний медичний огляд. Згідно з матеріалами суду, лікарі, зокрема психіатр, не виявили у чоловіка жодних розладів чи скарг, які б перешкоджали службі.
Після перевірки за системою «Оберіг» з’ясувалося: законних підстав для відстрочки у громадянина немає. Відтак йому виписали так звану «бойову» повістку з датою відправки до військової частини на наступний день.
Чоловік відмовився від повістки
Чоловіку у приміщенні ТЦК в присутності свідків зачитали зміст повістки, проте він навідріз відмовився ставити підпис. Весь процес працівники військкомату зафіксували на відео.
«На відео зафіксована розмова, де обвинувачений у приміщенні ТЦК повідомив, що відмовляється отримувати та підписувати повістку. Йому було роз’яснено, що за ухилення настає кримінальна відповідальність, проте він на відправку не з’явився», — йдеться у матеріалах суду.
Позиція захисту та вердикт
У суді чоловік відмовився свідчити, скориставшись статтею 63 Конституції України. Свою провину він так і не визнав. Проте свідчення лікарів, військовослужбовців та відеозапис стали ключовими доказами для Феміди.
Суд наголосив, що в умовах війни ухилення від захисту Батьківщини створює пряму загрозу нацбезпеці та обороноздатності країни.
Рішення суду:
Визнати підсудного винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).
Призначити покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, хто втратить відстрочку і кого можуть призвати. У лютому на роботодавців чекають зміни у правилах бронювання працівників.