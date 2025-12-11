Чоловік у ТЦК категорично відмовився від повістки та зробив відверту заяву на суді: як це закінчилось

Мобілізація в Україні

На Волині суд до 2 років обмеження волі засудив чоловіка, який категорично відмовився від повістки та ухилився від мобілізації через релігійні переконання.

Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду Волинської області.

Чоловік відмовився від повістки

Військовозобов’язаний був визнаний придатним до служби (довідка ВЛК від 18.07.2024), проте він 19 липня 2024 року в категоричній формі відмовився отримувати повістку про призов для відправки до Збройних Сил України.

Обвинувачений також не з’явився 20 липня 2024 року до пункту збору, чим без поважних причин ухилився від призову під час мобілізації.

Підсудний заявив, що відмовився від мобілізації через релігійні переконання

У судовому засіданні підсудний свою вину не визнав, заявивши, що як член релігійної групи «Свідки Єгови» будь-яка військова служба є для нього неприйнятною, і він не підлягає кримінальній відповідальності.

Проте суд наголосив, що законодавство України не передбачає виключення з обов’язку проходити військову службу за призовом під час мобілізації на підставі релігійних переконань.

Суд пояснив, що:

Призов не скасовує права на відмову від зброї, але може зумовлювати виконання військового обов’язку небойового характеру (ремонт техніки, вивезення поранених, будівництво укріплень тощо). У воєнний час, під час оборонної війни, обов’язок захисту України покладається на всіх громадян незалежно від віросповідання. Категорична відмова від будь-яких функцій в армії, навіть без зброї, суперечить природному праву держави на самозбереження. «Ліквідація державності… унеможливлює реалізацію усіх конституційних прав і свобод, включаючи саму свободу віросповідання».

Вирок суду

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 2 років обмеження волі.