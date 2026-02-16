Чоловік у ТЦК відмовився від повістки, бо "віддав державі борг": чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від мобілізації. Він мав статус учасника бойових дій.

Про це йдеться у вироку Черняхівського районного суду Житомирської області.

Житель Житомирщини відмовився отримувати повістку

Події розгорталися у квітні 2025 року. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби в частинах забезпечення, ТЦК та логістики (через стан здоров’я, зокрема проблеми з хребтом та розрив ахіллового сухожилля).

Реклама

3 квітня в приміщенні ТЦК чоловікові намагалися вручити повістку на відправку до військової частини на наступний ранок. Проте він відмовився її отримувати. Співробітники військкомату склали акт відмови, зафіксувавши подію на відео.

«Своє відслужив, борг державі віддав», — таку причину відмови вказав чоловік.

Наступного дня, 4 квітня, чоловік на пункт збору так і не з’явився, що стало підставою для відкриття кримінального провадження за ст. 336 КК України.

На суді захист заявив про «порушення процедури»

У судовому засіданні ветеран свою провину не визнав. Він та його захисник наполягали на тому, що співробітники ТЦК порушили процедуру: не зачитали зміст повістки вголос та не повідомили чітко час прибуття. Ба більше, адвокат стверджувала, що сама по собі відмова від папірця не є відмовою від мобілізації.

Реклама

Проте свідчення начальника відділення обліку та відеозапис із нагрудної камери спростували ці доводи. На відео чітко зафіксовано момент відмови та пояснення самого підсудного.

Як суд показав чоловіка за відмову від мобілізації

Суд пояснив, чому відмова від мобілізації — це злочин:

Суспільна небезпека: ухилення від захисту Батьківщини в умовах війни завдає значної шкоди інтересам суспільства. Демотивація інших: звільнення від покарання може створити у громадян враження безкарності та негативно вплинути на бойовий дух армії. Цинізм: суд розцінив слова «своє відслужив» як вияв зневаги до військового обов’язку, який згідно з Конституцією є загальним для всіх.

Вирок суду

Черняхівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України.

Рішення суду:

Реклама

Призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки .

Строк відбування покарання рахувати з моменту приведення вироку до виконання (після апеляційного оскарження).

Суд наголосив, що в умовах воєнного стану захист незалежності України набуває особливого значення, і наявність статусу УБД у минулому не звільняє громадянина від обов’язку захищати країну зараз.