Чоловік ухилився від мобілізації, бо йому "неправильно дали повістку": як це закінчилось

В Україні засудили чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

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У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Маньківського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік у серпні 2024 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді житель Черкащини провину заперечив. Він зазначив, що «повістку йому вручили з порушенням закону».

«Не з`явився 3 серпня, тому що вважає, що ухвалене рішення про вручення цієї повістки є протиправним, недотримання форми проведення та призову на військову службу під час мобілізації громадян, а тому в силу ст. 58 КУ не несе відповідальність за невиконання протиправних рішень. Рішення працівників РТЦК не оскаржував, про причину неявки не повідомляв. На даний час офіційно не працює. Після цього прийшла ще одна повістка і подали його в розшук», — йдеться у матеріалах справи щодо свідчень жителя Черкащини.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, мобілізація в Житомирі закінчилась сваркою та суворим вироком.

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