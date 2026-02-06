- Дата публікації
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хоче служити тільки в тилу: суд ухвалив несподіване рішення
Жителя Львова засудили до трьох років позбавлення волі через ухилення від мобілізації. На суді він наголосив, що служитиме тільки в тилу.
Сихівський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, який намагався уникнути мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним, проте на відправку до військової частини так і не прийшов. У суді він заявив, що готовий захищати Батьківщину, але лише за умови, що його не відправлять у зону бойових дій.
Про це йдеться у вироку суду.
Чоловік отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК
Обвинувачений, уродженець Самбірщини, у квітні 2025 року прибув до територіального центру комплектування (ТЦК) для звірки даних. Після проходження ВЛК медики визнали його придатним до військової служби.
22 квітня чоловік особисто підписав «бойову» повістку, згідно з якою мав з’явитися на збірний пункт 10 травня о 9:00 ранку. Однак у призначений час він так і не з’явився, про причини своєї відсутності не повідомив і права на відстрочку не надав.
Позиція обвинуваченого
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив свою поведінку тим, що суб’єктивно вважає себе хворим, хоча ВЛК цього не підтвердила. Також він зазначив, що у нього є умова щодо подальшої служби.
«Обвинувачений зазначив, що у випадку вручення йому повістки готовий проходити військову службу, але не в зоні активних бойових дій, а в тиловій зоні», — йдеться у матеріалах суду.
Вирок суду
Суд вирішив, що виправлення чоловіка неможливе без ізоляції від суспільства, та відмовив у призначенні іспитового строку (умовного терміну).
Рішення суду:
Визнати підсудного винним за ст. 336 КК України.
Призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Вирок набере законної сили після завершення терміну на апеляційне оскарження.
