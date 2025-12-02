Чоловік вдавав із себе військового, щоб виїхати за кордон: як це закінчилося

Чоловік намагався виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації

Жовківський районний суд Львівської області 27 листопада 2025 року визнав винним громадянина України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України — використання підробленого документа. Чоловік намагався перетнути державний кордон, показавши фальшиві документи військовослужбовця.

Спроба незаконного виїзду

Як встановлено судом, 15 листопада 2025 року уродженець Закарпаття прибув до пункту пропуску «Рава-Руська — Гребенне» на Львівщині.

Обвинувачений, знаючи про обмеження на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років на період воєнного стану, пред’явив працівникові Державної прикордонної служби України завідомо підроблені документи, а саме:

Відпускний квиток №678 від 14.11.2025 р.

Витяг з наказу №678 від 14.11.2025 р.

Військовий квиток серії НОМЕР_3 від 14.07.2024 р.

Зазначені документи були нібито видані «військовою частиною Національної гвардії України» та містили завідомо недостовірні відомості про перебування підсудного на службі та щорічну основну відпустку, метою якої було заявлено виїзд до м. Варшава, Республіка Польща».

Визнання вини та покарання

Справа розглядалася у спрощеному провадженні, оскільки підсудний у присутності захисника беззаперечно визнав свою вину.

Суд кваліфікував його дії як кримінальний проступок (ч. 4 ст. 358 КК України). Під час призначення покарання суд врахував «щире каяття та активне сприяння розкриттю правопорушення як обставини, що пом’якшують покарання. Обтяжувальних обставин не встановлено».

Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн. 00 коп.