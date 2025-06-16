Чоловік вдруге відмовився отримувати повістку та уник мобілізації: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Житомирській області до 3 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Пулинського районного суду Житомирської області.

За даними суду, 47-річний житель Житомирщини у липні 2024 року відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що хоч ВЛК і визнала його придатним до мобілізації, проте у нього «хворе серце, хвороба легенів та підвищений артеріальний тиск». Також житель Житомирщини заявив, що він доглядає за хворим батьком, а тому не хоче служити у ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що чоловік 2023 року вже був засуджений до іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Проте ситуація знову повторилась.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві чоловік відмовився від мобілізації та викликав поліцію до ТЦК.

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