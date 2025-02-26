Чоловік відмовився від мобілізації, бо "не вважає, що в Україні є війна": як це закінчилось

Житель Черкащини повернувся з навчального центру та ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що "вторгнення РФ до України не є війною".

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кам`янського районного суду Черкаської області.

За даним суду, чоловік у квітні 2023 року був направлений до навчального центру, проте там йому стало зле і його вернули до ТЦК. Згодом він знову отримав повістку, проте на цей раз ухилився від мобілізації.

На суді житель Черкащини провину не визнав, проте підтвердив, що не прийшов до ТЦК. Він заявив, що "нікому нічого не винен і не вважає вторгнення РФ до України війною. Зазначив, що в здійснює догляд за матір'ю, так як його брат перебував в лавах ЗСУ. В ході слухання справи додатково пояснив, що брат втік з військової служби, і наразі перебуває вдома та проживає разом з матір'ю".

Військовий ТЦК розповів, що житель Черкащини "був відправлений до навчального центру, з якого повернувся, сказавши, що його не прийняли за станом здоров`я. Він дав чоловіку ще одну повістку на кінець квітня 2023 року, за якою він вже не з`явився. На початку червня 2023 року обвинувачений з`явився до ТЦК, пояснив, що не прийшов раніше через хворобу, та отримав нову повістку, за якою також не з`явився. Перебуваючи в с. Райгород, свідок разом з майором відвідали обвинуваченого, який під час розмови вказав, що повістки отримувати буде, але з`являтися відмовився". Інший військовий додав, що "обвинувачений, під час отримання першої бойової повістки, був мотивований і готовий воювати. Після направлення до навчального центру, останній повернувся та заявив, що має туберкульоз, однак підтверджуючих документів не надав".

Суд встановив, що житель Черкащини є внутрішньо-переміщеною особою та зловживає алкоголем.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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