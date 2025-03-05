Чоловік відмовився від мобілізації, бо "виховує трьох дітей і нічого не підписував": як це закінчилось

Житель Житомирщини на суді провину не визнав та вигадував різні причини, чому він ухилився від мобілізації. Як його покарали?

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

Під час судових засідань чоловік спочатку провину визнав та наполягав, що "він виховує трьох дітей - двох власних та третю, яка перебуває під опікою його дружини". Згодом він відмовився від попередніх свідчень та заперечив провину. Він заявляв, що нібито "не отримував мобілізаційного розпорядження і йому було невідомо, що він підписував".

Під час судового засідання була озвучена інформація, що за даними Пулинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, опікуном неповнолітньої дитини є лише дружина підсудного. Суд не взяв до уваги також заяву адвоката підсудного про "неправильно оформлені документи". Там проаналізували журнали ТЦК і встановили, що все було зроблено правильно.

Суд врахував і те, що житель Житомирщини не розкаявся та заявив про небажання проходити службу в ЗСУ. Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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