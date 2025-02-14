Чоловік відмовився від мобілізації, бо його брат зник безвісти на війні: як це закінчилось

Житель Житомирщини, у якого брат зник на війні, відмовився від мобілізації. Що вирішив суд?

У Житомирській області до 2 років іспитового терміну засудили 29-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

За даними суду, чоловіка у березні визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Житомирщини ухилився від від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що "дійсно він пройшов ВЛК, за результатами якої був визнаний придатним, але отримувати повістку він відмовився. Додатково вказав, що він має на утриманні матір та малолітню доньку. Також, у нього є ще брат, який зник безвісті на війні".

Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що брат підсудного у червні 2024 року під час проходження військової служби зник безвісти у зоні бойових дій.

"Звісно, вказана обставина не існувала на момент вчинення обвинуваченим злочину і не свідчить про відсутність в його діях складу кримінального правопорушення, але безумовно має бути врахована судом при призначенні остаточного покарання, оскільки на сьогодні ця обставина визнана законодавцем, як така, що звільняє від обов`язку мобілізації", - йдеться у поясненні суду.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації через "знайомих військових".

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