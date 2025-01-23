Чоловік відмовився від мобілізації через "інтереси сім'ї та православ'я": усе закінчилося несподівано

На суді житель Одещини стверджував, що його дружина вагітна третьою дитиною, а тому він не хоче воювати. Що вирішив суд?

В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кодимського районного суду Одеської області.

За даними суду, чоловік у лютому 2024 року категорично відмовився отримувати повістку та у приміщенні ТЦК написав відмову від мобілізації.

На суді житель Одещини заявив, що для нього "першочергове значення мають дружина з дітьми, а військова служба може поставити під загрозу його життя, а відтак й інтереси сім`ї". Він зазначив, що його дружина вагітна третьою дитиною.

"Себе охарактеризував як православного християнина, але не зміг навести доводи, в чому саме ступінь його релігійних переконань вищий за рівень релігійних переконань інших військовозобов`язаних, які мобілізовані на військову службу та виконують свої обов`язки щодо захисту Батьківщини. На пропозицію суду не зміг повністю прочитати молитву "Отче наш" або будь-яку іншу відому йому молитву, а з десяти заповідей зміг назвати лише кілька найвідоміших (не вкради, не вбий). Також не назвав імені жодного зі священиків, яких, за його словами, відвідував, коли ті приїздять до церкви в селі, де мешкає", - йдеться у матеріалах суду.

Дружина підсудного заявила, що рішення про ухилення мобілізації вони ухвалили на "сімейній нараді". Вона стверджувала, що її чоловік дуже релігійний і щонеділі ходить до церкви.

Староста села спростував заяви подружжя про релігійність підозрюваного. Він зазначив, що не часто бачив чоловіка у храмі.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у приміщенні ТЦК категорично відмовився від повістки.

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