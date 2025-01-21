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Чоловік відмовився від мобілізації через "рішення ВЛК": як це закінчилось

Чоловік відмовився від мобілізації через "рішення ВЛК": як це закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Житель Хмельниччини на суді стверджував, що він ухилився від мобілізації, бо був не згоден із рішенням ВЛК. Що вирішив суд?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Білогірського районного суду Хмельницької області. 

За даними суду, чоловік у жовтні 2024 року отримав повістку на відправлення до військової частини, проте ухилився від призову. 

На суді житель Хмельниччини провину спочатку заперечував. Він заявив, що "не з`явився по повістці 3 жовтня 2024 року до ТЦК для проходження військової служби, оскільки вважав, що за станом здоров`я він непридатний до військової служби. Військово-лікарська комісія була пройдена за 5 хвилин, при цьому він пройшов не всіх лікарів". Згодом підсудний провину таки визнав та розкаявся. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і рік уникав мобілізації

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