Чоловік відмовився від мобілізації через "рішення ВЛК": як це закінчилось

Житель Хмельниччини на суді стверджував, що він ухилився від мобілізації, бо був не згоден із рішенням ВЛК. Що вирішив суд?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Білогірського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік у жовтні 2024 року отримав повістку на відправлення до військової частини, проте ухилився від призову.

На суді житель Хмельниччини провину спочатку заперечував. Він заявив, що "не з`явився по повістці 3 жовтня 2024 року до ТЦК для проходження військової служби, оскільки вважав, що за станом здоров`я він непридатний до військової служби. Військово-лікарська комісія була пройдена за 5 хвилин, при цьому він пройшов не всіх лікарів". Згодом підсудний провину таки визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і рік уникав мобілізації.

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