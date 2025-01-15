Чоловік відмовився від мобілізації через "жарт працівників ТЦК": він поплатився

Житель Житомирщини заявив, що він вирішив, що вручення йому повістки - це "жарт працівників ТЦК", а тому ухилився від мобілізації. Як його покарали?

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили 39-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

За даними суду, житель Житомирщини у червні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У жовтні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від призову на військову службу.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "не розуміє, що від нього хочуть працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він має ряд захворювань та хвору матір інваліда ІІ групи, за якою здійснює догляд. Поряд з цим жодних документів, які могли б це підтвердити, він не має, та й взагалі такі документи не оформлював, оскільки не має на це часу. Підтвердив, що дійсно пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний здоровим та отримав бойову повістку на 07.10.2023, але сприйняв це як жарт і не прийшов за повісткою. Він бажає проходити військову службу, але не може через наведені обставини".

Працівник ТЦК зазначив, що чоловік повідомив йому про хвору матір. Тоді підсудному дали час, щоб оформити документи, проте він цього не зробив. Також "обвинувачений повідомляв, що йому немає часу проходити військову службу, а потрібно заробляти гроші. До сьогодні від обвинуваченого документів на відстрочку так і не надійшло".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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