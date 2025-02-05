Чоловік відмовився від мобілізації та задонатив на ЗСУ 6000 грн: чи допомогло це йому

На суді житель Полтавщини заявив, що "не готовий до служби". Він заявив, що задонатив на армію гроші і просив суворо не карати. Чим це закінчилось?

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

За даними суду, житель Полтавщини у травні 2024 року отримав повістку, проте у приміщенні ТЦК категорично відмовився від мобілізації та не прийшов до військкомату для відправлення на службу.

На суді чоловік заявив, що "він дійсно відмовився від проходження військової служби під час мобілізації, оскільки вважає себе не готовим до військової служби та непридатним за станом здоров`я". Житель Полтавщини заявив, що "задонатив на ЗСУ 6000 грн".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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