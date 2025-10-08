Чоловік відмовився від мобілізації, бо "діяльність ЗСУ не відповідає життєвим вимогам": його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Златопільського міськрайонного суду Харківської області.

За даними суду, чоловік пройшов ВЛК та йому намагались вручити «бойову повістку», проте він відмовився від мобілізації.

На суді житель Харківщини провину заперечив. Він заявив, що працює та «не є військовослужбовцем, за станом здоров`я не проходив строкову військову службу, та серед членів його родини не має осіб які б займалися військовою справою».

«У силу своїх особистих переконань він не буде „братися за зброю“ та вступати до організації, як вбачається із змісту показань Збройних Сил України, діяльність якої не співвідноситься з його життєвими вимогами», — йдеться у свідченні чоловіка.

Житель Харківщини заявив, що зараз у нього є бронювання.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

