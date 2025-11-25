ТСН у соціальних мережах

Чоловік відмовився від мобілізації, бо "інші ухиляються, а його змушують помирати на війні"

Житель Сумщини відмовився від мобілізації, бо «інші ухиляються».

Марія Бойко
Українця засудили за ухилення від мобілізації

Українця засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, житель Сумщини у червні 2025 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

На суді житель Сумщини провину не визнав. Він зазначив, що не погоджується із рішенням ВЛК щодо придатності до військової служби, проте зазначив, що не оскаржував це. Він додав, що відмовився від мобілізації через те, що «інші особи ухиляються від служби, а його примушують йти на війну та помирати».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Сумщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік відмовився від повістки та ввімкнув у суді «таємний запис» з ТЦК.

