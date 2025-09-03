Чоловік відмовився від мобілізації, бо він “копав могили”: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Черкасах до 3 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкаси.

За даними суду, чоловік 27 січня 2025 року повинен був прийти до ТЦК для відправлення на військову службу, проте він ухилився від мобілізації.

Реклама

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

«Пояснив, що тривалий час він працював на кладовищі, копав могили. Копання могил несе серйозне психологічне навантаження, адже вимагає стійкої психіки через постійне зіткнення зі смертю, що змінило його ставлення до життя. У зв`язку з чим він не був морального готовий до проходження служби», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Оскільки у чоловіка було невідбуте покарання за іншим вироком суду, його остаточне покарання - 3 роки та 1 місяць за ґратами.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».