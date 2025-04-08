Чоловік відмовився від мобілізації, бо він "не розуміє української мови": як це закінчилось

На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації / © ТСН.ua

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У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік у січні 2023 року отримав повістку на відправлення до військової частини. Проте він не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

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На суді підозрюваний провину визнав. Він заявив, що «працівники поліції разом із військовими зупинили його автомобіль та забрали від нього права і документи, після чого повезли у військкомат. Потім його повезли проходити медичну комісію. При цьому зазначив, що не володіє вільно українською мовою, тому частково розумів, що відбувається. Хоча, працівники поліції говорили з ним на угорській мові, а в ТЦК був присутній перекладач. Крім цього, показав, що не з`явився за викликом у військкомат, де йому вручили повістку, оскільки боявся за своє життя тому, що там на нього кричали і казали, що він окупант».

Адвокат на суді наполягав, що його підопічний «не розуміє української мови, а тому його потрібно виправдати».

Працівники ТЦК зауважили, що призовник не просив їх надати йому перекладача, він є громадянином України та отримав відповідну освіту. Вони зазначили, що зараз чоловіку просто вигідно вдавати, що він не розуміє мови.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.