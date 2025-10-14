Чоловік відмовився від мобілізації, бо "виховує трьох дітей": його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Демидівського районного суду Рівненської області.

За даними суду, чоловік 16 березня 2024 року у приміщенні ТЦК категорично відмовився отримувати повістку для проходження військової служби.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що «що має на утриманні троє неповнолітніх дітей, а тому має право на відстрочку від проходження військової служби. Проте, такі обставини не були враховані та йому працівники ТЦК намагалися вручити бойову повістку на відправку на військову службу». Дружина підсудного заявила, що у неї є двоє дітей від іншого та спільна дочка. Вона стверджувала, що саме її теперішній чоловік утримує трьох дітей.

«Батько її двох старших дітей з ними не спілкується, не надає їй матеріальної допомоги на утримання дітей. До суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дітей від першого шлюбу, до батька дітей вона не зверталась», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував справу та визнав жителя Рівненщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

