Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: що він сказав і як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Калинівського районного суду Вінницької області.

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Що відомо про підсудного

Обвинуваченим у справі є неодружений та офіційно не працевлаштований чоловік із середньо-спеціальною освітою, який раніше не мав судимостей та проживав на Вінниччині.

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Обставини справи та позиція обвинуваченого

Як встановив суд, 11 вересня 2024 року чоловік прибув до місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення облікових даних. Того ж дня він пройшов медичний огляд у ВЛК при Козятинській міській лікарні, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби.

Одразу після повернення до приміщення ТЦК посадові особи намагалися вручити йому повістку на відправлення («бойову» повістку) з вимогою з’явитися 13 вересня 2024 року о 07:30 до збірного пункту для вибуття до навчального центру військової частини.

Утім, військовозобов’язаний від отримання повістки відмовився.

Під час судового засідання обвинувачений підтвердив факти проходження ВЛК та відмови від повістки. Свою позицію він пояснив власною переконаністю в тому, що після передачі Україною своєї зброї Альянсу, саме НАТО повинно воювати замість нього та всіх інших громадян України.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Оцінка суду та докази

Винуватість чоловіка була повністю підтверджена:

Показаннями голови ВЛК та службових осіб ТЦК;

Актом відмови від отримання повістки від 11 вересня 2024 року;

Медичними документами про придатність до служби (які засуджений не оскаржував);

Висновком судово-психіатричної експертизи від 16 квітня 2026 року, який засвідчив, що чоловік на психічні розлади не страждає та повністю усвідомлював свої дії;

Довідками з медичних закладів про відсутність фактів перебування на лікуванні чи викликів швидкої у дні відправки.

Суд критично оцінив пояснення обвинуваченого щодо «обов’язку НАТО воювати за Україну», підкресливши, що особисті переконання не є юридичною підставою для звільнення від виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини.

Рішення суду

Калинівський районний суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (найменший термін, передбачений санкцією статті).

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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