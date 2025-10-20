Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що "краще сісти у тюрму": як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Київській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Переяславського міськрайонного суду Київської області.

За даними суду, житель Київщини у лютому та квітні 2025 року отримував повістки, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі. Житель Київщини розповів, що його на вулиці зупинили військові ТЦК, він пройшов ВЛК і отримав повістку, проте вирішив ухилитися від мобілізації. Чоловік пояснив, що його лякає «самотність та безпомічність у випадку поранення, полону чи то інших тяжких обставин, які реально загрожують під час проходження військової служби в умовах воєнного стану».

У квітні чоловіку вдруге намагались вручити повістку, проте він знову відмовився, заявивши, «що готовий сісти в тюрму, а служити не піде».

Суд також встановив, що у чоловіка 4 рази судили по статті про наркотики.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

