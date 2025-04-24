Чоловік відмовився від мобілізації: він зробив гучні заяви про ТЦК та повістку і поплатився

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Дніпропетровській області до 3 років і 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, в червні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Дніпропетровщини не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації. Згодом він написав заяву про відмову від військової служби.

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На суді прокурор зауважив, що чоловік навмисно ухилився від мобілізації та не зробив нічого, щоб виправити це. На думку прокурора, чоловік «намагався ввести суд в оману, клопочучи через сторону захисту про призначення почеркознавчої експертизи, знаючи, що саме він розписувався у повістці, а також через сторону захисту наводив інші безпідставні аргументи щодо відсутності права у відділу ТЦК видавати повістки та здійснювати заходи щодо мобілізації, а також безпідставно не погоджуючись з висновком ВЛК».

Підсудний провину заперечив і відмовився пояснювати свої мотиви. Адвокат чоловіка заявив, що «права його підсудного порушені». Він стверджував, що «ТЦК не може давати повістки, оскільки їх немає в Єдиному реєстрі юридичних осіб». Захисник чоловіка також просив суд, якщо він визнає його підзахисного винним, то присудити йому іспитовий термін.

Під час засідання суд відкинув аргументи сторони захисту: «Суд зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази того, що був порушений порядок проведення ВЛК, встановлений невірний діагноз тощо; висновок ВЛК обвинуваченим не оскаржувався. Суд також відхиляє твердження сторони захисту, що ТЦК не є уповноваженою особою для вручення повісток і проведення заходів мобілізації, оскільки такі повноваження цього органу визначені законом і жодних підтверджень зворотного суду не надано».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Також житель Дніпропетровщини повинен заплатити 18 932 грн за проведення почеркознавчої експертизи.

Нагадаємо, в Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.